شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات إصدار تأشيرة المكفول في حال وفاة الكفيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات إصدار تأشيرة للمكفول في حالة وفاة الكفيل.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص والذي قال: ” سلام عليكم في حاله وفات الكفيل وإيقاف خدمته من يستطيع اصدار تاشيره المكفول ” .

وأجابت ” الجوازات ” عبر حسابها على تويتر: ” ‏‎‎أهلا بك، يتم الإجراء بمراجعة وكيل الورثة لشؤون القانونية لنتمكن من خدمتك. سعدنا بتواصلك “.