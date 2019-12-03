شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات إصدار تأشيرة المكفول في حال وفاة الكفيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات إصدار تأشيرة للمكفول في حالة وفاة الكفيل.
وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص والذي قال: ” سلام عليكم في حاله وفات الكفيل وإيقاف خدمته من يستطيع اصدار تاشيره المكفول ” .
وأجابت ” الجوازات ” عبر حسابها على تويتر: ” أهلا بك، يتم الإجراء بمراجعة وكيل الورثة لشؤون القانونية لنتمكن من خدمتك. سعدنا بتواصلك “.
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