شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل العثور علي جثتي «مفقودي وادي قنونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت فِرَق الدفاع المدني بالقنفذة وعدد من المتطوعين عن العثور علي جثتيْ “مفقوديْ وادي قنونا” اللذيْن جرفهما سيله خلال محاولتهما العبور.

وتفصيلا، عثر على المفقود الأول على بُعد 4 كيلو مترات من موقع سقوطهما، والآخر على بعد 10كم.

وكان المفقوديْن تجاوز عمرهما السبعين عامًا، أحدهما له ثلاث نساء وحوالى عشرون من الأبناء.