تفاصيل العثور علي جثتي «مفقودي وادي قنونا»

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت فِرَق الدفاع المدني بالقنفذة وعدد من المتطوعين عن العثور علي جثتيْ “مفقوديْ وادي قنونا” اللذيْن جرفهما سيله خلال محاولتهما العبور.
وتفصيلا، عثر على المفقود الأول على بُعد 4 كيلو مترات من موقع سقوطهما، والآخر على بعد 10كم.
وكان المفقوديْن تجاوز عمرهما السبعين عامًا، أحدهما له ثلاث نساء وحوالى عشرون من الأبناء.
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