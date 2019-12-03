شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: كتلة هوائية باردة تتوغل إلى أجواء المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ إن حالة استقرار جوي عام تسود معظم مناطق المملكة عدا منطقتَي جازان وعسير.

وأوضح “المسند” عبر حسابه في “تويتر”: “عدا منطقتي جازان وعسير، متوقع اليوم استقرار جوي عام في معظم المناطق، وكتلة هوائية جافة وباردة نسبياً تتوغل إلى أجواء المملكة، وتؤثر في المناطق الشمالية حالياً، وتزحف شرقاً وجنوباً، وذروتها يوم غد في الوسطى”.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس تكوُّن سُحب رعديّة مُمطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض، ومناطق: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة.