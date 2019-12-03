الزعيم عادل امام يخطف عروس من يد عريسها ليلة الزفاف ليكمل ما بدأه الزوج.. والأخير يتنازل لهذا السبب الصادم! (فيديو مثير)

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عدن - ياسمين التهامي - استعاد الكثيرون من محبي أحمد حلمي ومنى زكي ذكريات حفل زفافهما، وأعادوا نشر أحد المقاطع المصورة من حفل الزفاف، والتي كان يغني بها أحمد حلمي لمنى زكي.

وظهر حلمي في المقطع، وهو يغني لمنى زكي أغنية "بحبك" التي اشتهرت بشكل كبير عقب حفل زفافهما منذ ما يقرب من 15 عاماً، وخلال تأدية أحمد حلمي إحدى الرقصات مع منى زكي على الأغنية فوجئ بموقف كوميدي من الفنان عادل إمام؛ حيث اقتحم المسرح ويأخذ منى زكي مبعداً أحمد حلمي عنها ويكمل معها الرقصة، وبعدها قام بتهنئتهما على الزواج.

يذكر أن أحمد حلمي ومنى زكي واجها مؤخراً شائعة انفصالهما، وهو الخبر الذي نفياه بظهورهما سوياً في العديد من المناسبات الفنية والاجتماعية.

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وبدأت علاقة أحمد حلمي بمنى زكي منذ سنوات طويلة، حيث كان أحمد حلمي يرتبط بعلاقة صداقة قوية بشقيق منى زكي وأثناء التحضير لفيلمها "أفريكانو" مع أحمد السقا عرض عليها الزواج، وخلال تواجدها بجنوب أفريقيا تحدثت معه ووافقت على طلبه.

ويعرض لأحمد حلمي حالياً بدور العرض السينمائي فيلم "خيال مآتة"، والذي اقتربت إيراداته من 50 مليون جنيه، وجاء في المركز الثالث بعد فيلمي الفيل الأزرق لكريم عبدالعزيز وخالد الصاوي وهند صبري ونيللي كريم، والذي تخطي الـ100 مليون جنيه، وفيلم ولاد رزق2 الذي قام ببطولته كل من أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وغادة عادل والذي حقق ما يقرب من 90 مليون جنيه.