شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع الجزيرة يشتم “حمد المزروعي“ بعد تغريدته المسيئة لوالدة أمير قطر الشيخة موزة: اخرس يا ابن الــ(......) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مذبحة مروعة في العاصمة السعودية الرياض بحق طالبات جامعيات (فيديو لأصحاب القلوب القوية) وأخيرًا .. أول رد انتقامي من العميد أحمد علي عبدالله صالح للثأر من قتلة والده.. ومصادر سياسية تكشف دور محمد بن سلمان في ذلك

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