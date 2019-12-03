قلَّد وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر أمس (الإثنين)، اللواء طبيب محمد بلغيث البارقي وسام الملك فهد من الدرجة الثانية. ويعتبر البارقي أحد استشاريي القلب والقسطرة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني. وكان قد صدر أمر ملكي كريم بتقليده الوسام؛ نظير تميزه بمجال الطب وحصوله على عدة جوائز عالمية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد صدور أمر ملكي بذلك.. وزير الحرس الوطني يقلّد البارقي وسام الملك فهد لتميزه في المجال الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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