مواطن يتهم مديرة مدرسة بجازان باحتجاز ابنته 3 أيام ويكشف عن السبب.. وتعليم صبيا يرد

روى مواطن تفاصيل احتجاز قائدة مدرسة متوسطة للبنات في محافظة هروب بمنطقة جازان ابنته طيلة 3 أيام دراسية متتالية داخل مكتبها وحرمانها من الدراسة؛ بسبب خلاف بين بعض المعلمات بالمدرسة.

وبحسب “الوطن”، قال علي هروب، ولي أمر الطالبة، إنه تم احتجاز ابنته بعد التحقيق معها من جانب قائدة المدرسة وحرمانها من الدراسة رغم أنها من المتفوقات، مشيرا إلى أن ابنته أُصيبت بانهيار عصبي ونفسي.

وأوضح أنه تقدم بشكوى إلى منصة الوزارة التي تجاوبت معه، وأبلغت مكتب تعليم هروب بالواقعة، لكن المكتب رفض مباشرتها لانتظار توجيه حيال الشكوى المقدمة.

بدوره، قال المتحدث الرسمي لتعليم محافظة صبيا إبراهيم الحازمي إنه لا توجد أي شكوى من ولي أمر الطالبة أو مكتب تعليم هروب أو وزارة التعليم.