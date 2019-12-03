نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو بعمر 18 عاماً. وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1953 (1372 هـ)، خادم الحرمين يجلس بجانب عدد من الأشخاص، على مأدبة أقيمت بمناسبة زيارة العاهل الأردني وقتها الملك حسين للمملكة.

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كانت هذه تفاصيل خبر كيف ظهر الملك سلمان في عمر الـ18 عاما؟.. شاهد صورة نادرة له خلال مأدبة مقامة لملك الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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