مقتل مطلوب سرق مركبة تحت التهديد وأشهر السلاح أمام قوات الأمن في مكة بعد محاولته الفرار

أقدم شخص على سرقة مركبة تحت تهديد السلاح ولاذ بالفرار ، وعقب رصده من الجهات الأمنية في مكة المكرمة ،قام بمقاومة رجال الأمن واشهر السلاح عليهم ، إلا أنهم تصدوا له ولقي مصرعه أثناء عملية توقيفه .

وفي التفاصيل رصدت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، ليلة أمس ، أحد الأشخاص المطلوبين؛ قام بسرقة مركبة تحت تهديد السلاح، وعند مباشرة رجال مكافحة المخدرات الحادثة، أشهر عليهم سلاحاً نارياً ولاذ بالفرار، وعند متابعته من قِبل تحريات مركز شرطة التنعيم أشهر السلاح عليهم.

وتتبعت دوريات الأمن بالعاصمة المقدّسة الشخص المطلوب وتعاملت معه بِما يقتضيه الموقف، وتمكنوا من إصابته وشل حركته ليلقى مصرعه في الحال وباشرت الجهات المعنية الحادث .