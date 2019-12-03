ثالثها مبكية الحصني.. الزعاق يكشف عن بدء المربعانية اليوم.. ويوضح أنواعها ومدتها

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم الثلاثاء أول المربعانية، وهي ثلاثة أنواء وكل نجم (13) يوماً.

ونشر تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قال فيها: “النجم الأول معتدل الأجواء، وفيه يبدأ الناس بالأكلات الشعبية الشتوية”.

وأضاف: “النجم الثاني بداية هبوب الرياح الشمالية الباردة، وفيه يرتدي الناس الشتوي، والنجم الثالث بداية هبوب الرياح الجنوبية الباردة (مبكية الحصني)”.