أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم الثلاثاء أول المربعانية، وهي ثلاثة أنواء وكل نجم (13) يوماً.
ونشر تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قال فيها: “النجم الأول معتدل الأجواء، وفيه يبدأ الناس بالأكلات الشعبية الشتوية”.
وأضاف: “النجم الثاني بداية هبوب الرياح الشمالية الباردة، وفيه يرتدي الناس الشتوي، والنجم الثالث بداية هبوب الرياح الجنوبية الباردة (مبكية الحصني)”.
كانت هذه تفاصيل خبر ثالثها مبكية الحصني.. الزعاق يكشف عن بدء المربعانية اليوم.. ويوضح أنواعها ومدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.