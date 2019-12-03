اتفقتا على هذه الحيلة.. مواطن يُفاجأ بهذا الأمر من زوجتيه بعد فوز الهلال

طلبت إحدى زوجات المواطن عبد الله عكور من الحد الجنوبي بمنطقة جازان، السماح لها بشراء سيارة، وتمكينها من قيادتها، أسوة بالزوجة الأخرى التي تتقن مهارة القيادة، واتفاقها مع رغبة الأولى، وطلبهما الذهاب بهما إلى أقرب موقع لوكالات بيع السيارات.

وبحسب “الوطن”، فوجئ الزوج – بعد انتهاء الأوراق الرسمية للشراء واقتناء المركبة – بإهداء زوجتيه السيارة له، تعبيرا عن فرحته بالإنجاز الوطني الرياضي المحقق عن طريق ناديه الهلال، وإنهاء المحاولات السابقة التي لم يكتب لها النجاح، ومشاركتهما له فرحة الإنجاز.

وقال المواطن، إنه لم يكن يعلم بنواياهما، وحيلتهما التي قادت إلى إهدائه، ومشاركته الفرحة الوطنية بالإنجاز الرياضي الذي احتفلت به شرائح المجتمع عامة، وأنصار الهلال خاصة.

وأوضح أنها هدية قيمة، تعبر عن مشاعرهما النبيلة، والتي تعزز الترابط الأسري، ومشاعر المودة بينهم، مبينا أن الهلال يستحق البطولة بكل جدارة، بعد الخطط المثمرة التي أثمرت إيجابيا في الأخير بإنهاء عناد البطولة، وتحقيقها كمنجز وطني يضاف إلى سلسلة الإنجازات الرياضية المحققة باسم الوطن أولا، مقدما التهنئة إلى مسؤولي ومحبي الهلال على تتويجهم بالبطولة المستحقة.