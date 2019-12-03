“الجهني” يتوقع موعد “الموجة الباردة” على مناطق عدة

نبَّه الباحث في مجال الظواهر المناخية زياد الجهني، اليوم الاثنين، بحدوث موجة باردة متوقَّع بدؤها الأربعاء المقبل، في عدد من مناطق المملكة. ونشر الجهني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خريطة توضح المناطق المتأثرة بالموجة الباردة التي يبدأ تأثيرها الفعلي يوم الأربعاء المقبل، وتصل ذروتها آخر الأسبوع على معظم مناطق المملكة خاصة الشمالية والوسطى. وكان الباحث في الأحوال الجوية أبوعبد الرحمن الحربش الصخري، أكَّد اليوم الاثنين، انخفاض درجات الحرارة الليلة وخلال اليومين القادمين بعدد من المناطق.

وقال الصخري، «إن هبوب رياح شمالية باردة وخفيفة السرعة؛ يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة قليلًا الليلة وخلال اليومين القادمين في مناطق شمال ووسط المملكة»، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ترتفع قليلًا يومي الخميس والجمعة، ثم تبدأ موجة برد متوسطة الشدة من يوم السبت القادم ولأيام عدة. كما كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، خصائص مواسم المربعانية الثلاثة، والذي يبدأ أول أيامها غدًا الثلاثاء، وهي ثلاث أنواء، وكل نجم منها مدته 13 يومًا، منوهًا بأن النجم الأول من المربعانية يكون معتدل الأجواء، وفيه يبدأ الناس تناول الأكلات الشعبية الشتوية، أما النجم الثاني فهو بداية هبوب الرياح الشمالية الباردة، وفيه يرتدي الناس الملابس الشتوية، والنجم الثالث والأخير من المربعانية هو بداية هبوب الرياح الجنوبية الباردة «مبكية الحصني»؛ حيث تعزى تسميته بـ«الحصني» إلى الثعلب.