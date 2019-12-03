«مدني الباحة» يحذِّر من النزول لمجاري الأودية والسيول

طالبت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، اليوم الثلاثاء، الجميع، بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنُّب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وذلك عقب ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من سحب رعدية ممطرة على المنطقة.

وأوضحت الأرصاد، أن الحالة الجوية تشمل «مدينة الباحة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة لها»، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وجدَّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.

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كما طالبت مديرية الدفاع المدني، الجميع، بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنُّب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

من جهة أخرى، توقَّع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، انخفاضًا في درجات الحرارة يتراوح بين 3 و5 درجات؛ بدءًا من اليوم الثلاثاء.

وقال الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن بداية انخفاض درجات الحرارة، ستكون من المناطق الشمالية، ثم الوسطى وشمالي المدينة المنورة والمنطقة الشرقية، متوقعًا استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى يوم الخميس المقبل.