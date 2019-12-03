وزير الحرس الوطني يقلِّد اللواء طبيب البارقي وسام الملك فهد

قلَّد وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، اللواء طبيب محمد بلغيث البارقي، وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة، وذلك عقب صدور الأمر الملكي الكريم بذلك.
وذكر الحساب الرسمي لوزارة الحرس الوطني، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الأمر الملكي قضى بتقليد اللواء طبيب محمد بلغيث البارقي، وسام الملك فهد من الدرجة الثالثة، وذلك نظير تميّزه في مجال الطب، وحصوله على عدة جوائز عالمية.
وكان رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني، الفريق محمد الناهض، قد قلَّد عددًا من الضباط رتبة لواء، بعد صدور الأمر الملكي بذلك.
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