«السفارة في الفلبين» تحذر المواطنين من إعصار «تيسوي»

أهابت سفارة المملكة في الفلبين، المواطنين في أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات الفلبينية، جراء «إعصار تيسوي» الذي ضرب عدة مدن، ويقترب من العاصمة مانيلا.
ولفتت السفارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى إغلاق جميع الرحلات في مطار نينوي إكينو الدولي من الساعة الـ11 صباحًا وحتى الـ11 مساءً.
ونوهت السفارة إلى سرعة التواصل معها في حالات الطوارئ عبر الأرقام المخصصة.
وأمس الاثنين، أجْلت السلطات الفلبينية، الآلاف في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد، وعلقت الدراسة والعمل تحسبًا لإعصار ضخم، حسب إعلام محلي.
وحسبما ذكرت صحيفة «مانيلا تايمز» المحلية، تم إجلاء نحو 10 آلاف أسرة في منطقة بيكول قبل الإعصار، الذي سمي «كاموري» ويعرف محليًا أيضًا باسم «تيسوي».
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