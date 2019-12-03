الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول على عسير وجازان

وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات بهطول أمطار على 4 مناطق خلال الساعات القادمة، قد تؤدي إلى سيول على منطقتي عسير وجازان.
وأشارت هيئة الأرصاد –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وقد تؤدي إلى سيول على منطقتي جازان وعسير، إضافة إلى هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة ووجود سحب رعدية على الباحة.
وأوضحت هيئة الأرصاد أن الحالة المطرية مستمرة حتى الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على جازان وحتى الساعة الثانية ظهرًا على عسير، وحتى الساعة الثامنة مساء على مكة والباحة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: الشرقية، والرياض، ومناطق جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة توالي انخفاضها على شمال وغرب وأجزاء من وسط وشرق المملكة تصحب برياح نشطة مثيرة للغبار.
ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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