«الأرصاد»: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الحالة التي ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً، سوف تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش، والحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأشارت هيئة الأرصاد –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وقد تؤدي إلى سيول على منطقتي جازان وعسير، إضافة إلى هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة ووجود سحب رعدية على الباحة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة المطرية مستمرة حتى الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على جازان وحتى الساعة الثانية ظهرًا على عسير، وحتى الساعة الثامنة مساء على مكة والباحة.