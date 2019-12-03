السعودية اليوم / أمانة عسير تطرح أكثر من 70 فرصة استثمارية في لقاءات بالرياض وجدة



أبها 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

طرحت أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة الاستثمار وزيادة الإيرادات أكثر من 70 فرصة استثمارية خلال لقاءات اقتصادية في مدينتي الرياض وجدة خلال الأسبوعين المنصرمين.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن فعاليات وأنشطة عرض هذه الفرص الاستثمارية حظيت بحضور وتفاعل عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تتركز في جوانب عدة منها الفنادق والمطاعم و المعارض والبوفيهات والشاليهات على شاطئ البحر.

وأكد الحميدي على أن منطقة عسير تزخر بفرص استثمارية واعدة، وأن المنطقة مؤهلة لتكون أفضل منطقة سياحية، متوقعاً أن تحقق سريعاً وفق هذه المقومات مستهدفات رؤية 2030.

من جهته أشار وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات في أمانة منطقة عسير فيصل الغانم إلى أن الفرص الاستثمارية لمنطقة عسير تركز على التميز في الأداء والجودة في المخرجات سعياً لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق الرؤية الوطنية 2030م، التي تعد السياحة فيها من المميزات التي تتمتع بها.

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13:55ت م

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