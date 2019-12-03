السعودية اليوم / ورشة عمل عربية لبحث سُبل مواجهة مخاطر النشر السيئ في وسائل الإعلام الحديثة



القاهرة 6 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 3 ديسمبر 2019 م واس

تنظم إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بقطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس ورشة عمل متخصصة بعنوان "نحو آلية عربية لمواجهة مخاطر النشر السيئ في وسائل الإعلام الحديثة"، بمشاركة الجهات المعنية بالبحوث والدراسات الإعلامية في وزارات الإعلام بالدول العربية، والشخصيات الفكرية والأكاديمية المتخصصة والخبراء المتخصصين بالإعلام الرقمي في الدول العربية، ومراكز البحوث والدراسات الإستراتيجية العربية.

وأوضح مدير إدارة البحوث والدراسات الإستراتيجية بقطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية الدكتور علاء التميمي في تصريح له اليوم، أن ورشة العمل التي تستمر لمدة يومين ستتضمن خمسة محاور رئيسة، تتعلق بالإعلام الرقمي وخصائصه وأدواته، ومواقع التواصل الاجتماعي، وقواعد الأداء الإعلامي، ودور وسائل الإعلام العربي في مجال الوعي والتصدي لمخاطر وسلبيات النشر السيئ على مواقع التواصل الاجتماعي، والمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية لمحتوى الإعلام الرقمي وتأثيره على الهوية الثقافية للشباب العربي.

وأضاف أن ورشة العمل ستتناول إمكانيات زيادة الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي والتصدي لسلبياتها، وكيفية الاستفادة من مضامين الموضوعات المطروحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطوير المهارات المهنية لمعد ومقدم المحتوى الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عرض التجارب الناجحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية مواجهة مخاطر وتأثير النشر السيئ في وسائل الإعلام الحديثة.

وأشار التميمي إلى أن ورشة العمل تهدف إلى طرح رؤى مستقبلية تسهم في وضع آلية عربية لمواجهة مخاطر النشر السيئ في وسائل الإعلام الحديثة من خلال طاولة مستديرة، وتدريب عملي، لافتًا النظر إلى أن انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار جهود إدارة البحوث والدراسات الإستراتيجية بقطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية في رصد ومتابعة مخاطر وتأثير النشر السيئ في وسائل الإعلام الحديثة في المنطقة العربية.

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13:33ت م

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