السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يطّلع على نظام الرصد الآلي للمخالفات المرورية بجدة



جدة 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, بمقر المحافظة اليوم، على نظام الرصد الآلي (الثابت, والمتحرك) للمخالفات المرورية "CATSO" الذي يغطّي مسارات الطريق كافة, وذلك بحضور مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي.

وشاهد سموه إحدى مركبات المرور المدنية المجهّزة بالنظام, التي ستتولى رصد مخالفات السرعة على الطرقات الرئيسة والداخلية باستخدام أشعة "AR", على مختلف المركبات بما فيها الشاحنات, وذلك من سرعة (30 كم/ساعة) وحتى (260 كم/ساعة), مشيدًا سموه بالنقلة النوعية المتجددة بجهاز المرور لضبط النظام على الطرق, داعيًا سموه قائدي وقائدات المركبات للتقيّد بالأنظمة المرورية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

من جهته قدّم اللواء الجميعي شكره لسمو الأمير مشعل بن ماجد لمتابعته الدقيقة وتوجيهاته السديدة لما فيه تحسين أداء العمل المروري بمحافظة جدة, ونشر ثقافة التوعية المرورية والاحترام لدى قائدي وقائدات المركبات للطريق.

يُذكر أن النظام يهدف لزيادة مستوى السلامة المرورية على الطرق بالاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة, وتقليل نسبة الحوادث التي غالبًا ما تكون السرعة سببًا رئيسًا فيها.

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13:31ت م

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