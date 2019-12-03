السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى يبدأ غدًا زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان



الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

يبدأ معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الشقيقة على رأس وفد من مجلس الشورى تلبية لدعوة تلقاها من رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر .

ومن المقرر أن يلتقي معالي رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة بفخامة رئيس الجمهورية عارف علوي , ورئيس مجلس الوزراء عمران أحمد خان , وقائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا .

كما سيجري معاليه مباحثات مع كل من رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور صادق سنجراني , ورئيس مجلس النواب أسد قيصر , تتركز حول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والمجلسين .

وأكد معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ - في تصريح صحفي - أن هذه الزيارة تأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وأخيه فخامة رئيس جمهورية باكستان الشقيقة عارف علوي على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الراسخة وتقوية أواصر الروابط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين , وتنسيق المواقف المشتركة بينهما تجاه مختلف القضايا , إضافة إلى دعم العلاقات البرلمانية الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

ورأى معالي رئيس مجلس الشورى أن الإرادة المشتركة بين القيادتين الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية قد جسدتها الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير

وأضاف معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ أن تبادل الزيارات بين مجلس الشورى ومجلس النواب الباكستاني يعكس الرغبة لدى المجلسين في دفع التعاون بينهما نحو آفاق أرحب بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين , وبما يواكب عزم وتصميم قادة البلدين على دعم العلاقات الوطيدة التي تترجم رؤية البلدين تجاه العديد من القضايا العربية والإسلامية والدولية .

ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لمعاليه أعضاء المجلس معالي الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة ، والدكتور أيمن بن صالح فاضل , والدكتور عبدالعزيز بن ابراهيم الحرقان .

// انتهى //

13:21ت م

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الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واسيبدأ معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الشقيقة على رأس وفد من مجلس الشورى تلبية لدعوة تلقاها من رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر .ومن المقرر أن يلتقي معالي رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة بفخامة رئيس الجمهورية عارف علوي , ورئيس مجلس الوزراء عمران أحمد خان , وقائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا .كما سيجري معاليه مباحثات مع كل من رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور صادق سنجراني , ورئيس مجلس النواب أسد قيصر , تتركز حول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والمجلسين .وأكد معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ - في تصريح صحفي - أن هذه الزيارة تأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وأخيه فخامة رئيس جمهورية باكستان الشقيقة عارف علوي على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الراسخة وتقوية أواصر الروابط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين , وتنسيق المواقف المشتركة بينهما تجاه مختلف القضايا , إضافة إلى دعم العلاقات البرلمانية الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.ورأى معالي رئيس مجلس الشورى أن الإرادة المشتركة بين القيادتين الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية قد جسدتها الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وما تم خلالها من التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات .وأضاف معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ أن تبادل الزيارات بين مجلس الشورى ومجلس النواب الباكستاني يعكس الرغبة لدى المجلسين في دفع التعاون بينهما نحو آفاق أرحب بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين , وبما يواكب عزم وتصميم قادة البلدين على دعم العلاقات الوطيدة التي تترجم رؤية البلدين تجاه العديد من القضايا العربية والإسلامية والدولية .ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لمعاليه أعضاء المجلس معالي الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة ، والدكتور أيمن بن صالح فاضل , والدكتور عبدالعزيز بن ابراهيم الحرقان .// انتهى //13:21ت م0076

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