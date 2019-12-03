السعودية اليوم / محافظ القنفذة يفتتح فعاليات برنامج (الانتماء واللحمة الوطنية) بهيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة



مكة المكرمة 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

افتتح محافظ القنفذة فضا البقمي اليوم، فعاليات برنامج الأمن الفكري تحت شعار الانتماء واللحمة الوطنية الذي ينفذه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة بالمحافظة.

واشتمل البرنامج على محاضرات تبين أهمية الانتماء للوطن وضرورة التلاحم وخطورة الأفكار الضالة، إضافة إلى معرض توعوي تبث فيه رسائل تثقيفية وتوعوية عن مهددات الأمن الفكري والأفكار الهدامة .

كما اشتملت على رسائل توعوية عن أهمية وجوب السمع والطاعة ولزوم الجماعة.

حضر البرنامج عدد من مسؤولي ومنسوبي الجهات الحكومية والعسكرية وعمداء الكليات الجامعية وطلاب المجمعات التعليمية.

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12:54ت م

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