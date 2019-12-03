السعودية اليوم / الإحصائيات القضائية لديوان المظالم تكشف عن إنجاز أكثر من 57 ألف دعوى خلال الربع الأول للعام 1441هـ



الرياض 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

حقق ديوان المظالم في الربع الأول من العام الهجري الحالي إنجازًا لـ (57183) دعوى قضائية، وقيدت محاكم الديوان في الربع ذاته (31758) دعوى واردة، مشكلة نسبة إنجاز بلغت (180%) من الوارد في ذات الربع، بينما بلغ عدد الجلسات القضائية المنعقدة في محاكمه (97325) جلسة.

وتأتي هذه الإحصائيات القضائية الدورية وفق مستخرج منصة مُعين الإلكترونية، الذي يتيح - بالإضافة إلى دوره في التحول الإلكتروني للعملية القضائية- قياس المهام والمنجزات القضائية في محاكم ديوان المظالم كافة، ممثلًا بذلك إحدى الوسائل المهمة التي تمكن قيادة الديوان من متابعة الإنجاز القضائي، وتيسِّر أداءه لرسالته وتحقيق رؤيته، وفق خطته الإستراتيجية ورؤاه وتوجهاته الموافق عليها من المقام الكريم، في ظل التقدم التقني والموضوعي الذي تحققه مؤسسة القضاء الإداري بدعم القيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – أيّدهما الله–.

// انتهى //

12:51ت م

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