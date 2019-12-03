السعودية اليوم / سمو أمير عسير يرعى غداً إطلاق ورش عمل الاتصالات بعدد من محافظات المنطقة



أبها 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير غداً، انطلاق ورش العمل الخاصة بفريق وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات, بحضور الرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات الثلاث، في عدد من محافظات المنطقة وذلك لمناقشة الاحتياجات والعوائق والتحديات وسبل حلها بما يسهم في تحسين جودة قطاع الاتصالات في المنطقة بشكل عام.

وتغطي ورش العمل محافظات ومراكز المنطقة بمشاركة عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والأهلية وبعض أعضاء مجلس المنطقة والمجالس المحلية والبلدية وأعضاء من مجالس الشباب، وعدد من مشايخ ونواب القبائل والإعلاميين.

ويأتي ذلك حرصاً من إمارة المنطقة وهيئة تطوير منطقة عسير على أن يطلع المجتمع على الجهود القائمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإتاحة الفرصة لممثلي الأهالي من المشايخ والنواب وأعضاء المجلس المحلية والبلدية والشباب لإيصال معاناتهم لقيادات الوزارة وإيصال مطالبات الأهالي واحتياجاتهم لمسؤولي الاتصالات بشكل مباشر لإيجاد الحلول العاجلة التي تضمن رفع مستوى خدمات الاتصالات والانترنت بجميع محافظات ومراكز المنطقة.

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12:48ت م

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