السعودية اليوم / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في بوركينا فاسو



جدة 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 1 ديسمبر 2019 على الكنيسة البروتستانتية في هانتوكورا شرق بوركينا فاسو، مما أسفر عن مقتل 14 شخصاً، كان من بينهم أطفال، وعن إصابة آخرين بجراح.

وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن صادق تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة بوركينا فاسو وشعبها، راجياً للجرحى عاجل الشفاء.

وأكد العثيمين مجدداً على موقف المنظمة الثابت الذي يدين بشدة كل أعمال الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكالها ومظاهرها، معرباً عن دعم المنظمة لجهود حكومة بوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب.

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12:31ت م

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