السعودية اليوم /"التنشئة الصالحة" محاضرة بتعاوني تبوك النسائي غداً



تبوك 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

يُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك ممثلاً في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات الإدارة النسائية، بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة غداً, محاضرة بعنوان "التنشئة الصالحة"، تقدمها شيمة بنت حمد الجهني, وذلك بعد صلاة المغرب بمقر الإدارة النسائية بالمكتب التعاوني بتبوك.

وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات " حياة القلوب " ومناشط المكتب التوجيهية التي ينفذها المكتب لهذا العام.

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12:17ت م

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