السعودية اليوم / "الهلال الأحمر "بالمدينة المنورة يدرب 18 كفيفاً على التعامل مع الحالات الطارئة



المدينة المنورة 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أمس، البرنامج التدريبي "المسعف الكفيف" شارك فيها 18 كفيفاً من منسوبي جمعية "رؤية" للمكفوفين بالمدينة المنورة, وذلك ضمن برامج ومبادرات "خير أمة".

وبيّن المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن البرنامج التدريبي الذي عقد على مدى يومين سعى إلى تعريف المتدربين كيفية اتباع خطوات التعامل مع الحالات الطارئة, بدءاً من الاتصال بغرفة عمليات الهلال الأحمر لطلب الدعم عبر الرقم 997 وكيفية الشروع في تعامل الكفيف مع الحالة الطارئة قبل وصول مقدمي الخدمات الإسعافية.

وأكد حرص هيئة الهلال الأحمر السعودي من خلال هذه البرامج والدورات إلى تعزيز ورفع الجانب التوعوي لدى أفراد المجتمع بأهمية الإسعافات الأولية, مضيفاً أن التسجيل في هذه الدورات والبرامج التي تقدمها الهيئة متاح عبر طريق موقع الهيئة الإلكتروني.

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11:59ت م

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