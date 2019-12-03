تراند اليوم - القضاء المصري ينصف رانيا يوسف ووفاء عامر في قضية قذف خالد يوسف

قضت محكمة جنحِّ الدقي في مصر بالبراءة للفنانتين رانيا يوسف ووفاء عامر وذلك في الدعوى المقامة ضدهنَّ بتهمة السبِّ والقذف من قبل النائب والمخرج خالد يوسف .

وكان يوسف قد أقام الدعوى على خلفية بعض التصريحات الصحفية التي أطلقتها الفنانتين والتي أعربنَّ فيها عن رفضهنَّ العمل معه في المستقبل على خلفية الاتهامات الموجهة ضده في قضية الفيديوهات الإباحية الشهيرة والتي أظهرت تورط خمس سيداتٍ حينها .

وجاء قرار المحكمة تبرأة النجمتين بعدما أثبت فريق دفاعهنَّ عن عدم تعرضهنَّ لخالد يوسف بكلمات نابية أو عبارات مسيئة ، حيث

بالرد على أسئلة الصحافيين بشكلٍ حرٍ بعيدٍ عن السبِّ والقذف .

يذكر أنه تم الزجُّ باسم الفنانة رانيا يوسف في قضية الفيديوهات الإباحية ، عقب انتشار شريط فيديو جنسي فاضح للراقصة كاميليا وقيل حينها أنه يعود لـ يوسف .

مما دفع الفنانة المصرية للتقدم ببلاغ للنيابة العامة في مصر ضد أحد المواقع التي زجت باسمها وطالبت بملاحقة مسرب الفيديو الذي قال أنه يعود لها والتحقق منه ، ليتبين بعدها وفي إطار التحقيقات أنه يعود للراقصة كاميليا .