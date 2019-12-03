زيزو "جزائري" جديد يقترب من تسجيل ظهوره الأول في الدوري الفرنسي

انتظم زين الدين ولد خالد، الموهبة الفرنسية المنحدرة من أصول جزائرية، في تدريبات الفريق الأول لنادي أنجيه، وبات قريبا من تدشين ظهوره الأول في الدوري الفرنسي.

وكان اللاعب الشاب (19 سنة) خطف الأضواء مع الفريق الرديف، وهو ما جعل المدرب ستيفان مولين يدخله ضمن قائمة اللاعبين الذين وجهت إليه الدعوة للمشاركة في مواجهة الجولة الأخيرة أمام نيس.

ويمتاز "زيزو الجديد" بقدرته على اللعب في عدة مراكز، منها الوسط المهاجم والوسط المدافع ومدافع المحور.

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ويرشح العديد من الملاحظين ولد خالد للعب دور مهم في الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل إمكاناته البدنية الهائلة وطوله الفارع (متر و95 سم)، فضلا عن قدراته الفنية الهائلة التي يمتلكها خاصة على مستوى بناء الهجمة من الخلف.

يذكر أن نادي أنجيه يترأسه الجزائري ناصر شعبان، كما أن مدير مدرسة الشباب فيه هو عبدول بوحزمة، الذي يمتلك أيضا أصولا جزائرية، ويضم الفريق في صفوفه 3 لاعبين جزائريين آخرين هم هيثم لوصيف وريان آيت نوري وفريد ملالي.

وحقق النادي الملقب بـ"إس سي أو" بداية موسم رائعة للغاية في الدوري الفرنسي، حيث يحتل المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 24 نقطة من 7 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم.

وتشهد النسخة الحالية من الدوري الفرنسي حضورا جزائريا قياسيا، حيث تضم معظم الأندية الفرنسية في صفوفها لاعبين جزائريين أو ينحدرون من أصول جزائرية.

ويتصدر إسلام سليماني نجم موناكو ترتيب أفضل اللاعبين الجزائريين في فرنسا، متبوعا بيوسف عطال مدافع نيس، وأيضا أندي ديلور مهاجم مونبلييه، وفقا لأرقام موقع "هوسكورد"، المختص في متابعة البطولات الكبرى بأوروبا وأمريكا الجنوبية.

