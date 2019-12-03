مكتب التربية العربي لدول الخليج يختتم منتدى المعلمين الخليجي اليوم في مكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل اختتم مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي منتدى المعلمين الخليجي فعالياته والتى شارك فيها 149 معلم ومعلمه

وتم استعراض تجارب 40 معلم ومعلمه، وفي هذا الصدد أكد الدكتور علي بن عبد الخالق القرني لوكالة الأنباء السعودية واس ان المنتدى قد حقق هدفه الرئيس وهو إيجاد منصة لتفاعل المعلمين وتبادل الخبرات فيما بينهم من خلال استعراض التجارب ومناقشتها وقد اشاد الجميع بنوعية التحارب المعروضه واهمية الاستفادة منها خاثة ان اغلبها تجارب وممارسات صفيه تم تجريبها او مواقف تعليمية تم التعلم منها

ويعتبر منتدى المعلمين الخليجي امتداد لبرامج المكتب التي تسعى إلى المساعدة في تحسين وتجويد التعليم في الدول الاعضاء فهناك برامج موجة للطلاب مثل الاولمبيادات ومبادرات المدارس الصديقة والمسابقات الطلابية وهناك برامج موجه للمعلم مثل مننتدى المعلم الخليجي بالإضافة إلى ما يقوم به المكتب من برامج تدريبية للمعلمين والقيادات المدرسية والإدارية وما يتم نقله لأفضل الممارسات العالميه في مجال الممارسات الصفيه واستراتيجيات التدريس الحديثه ، وأكد د. على عبدالخالق القرني مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج على أن برامج المكتب تحظى برعاية خاصة من أصحاب المعالي الوزراء أعضاء الموتمر العام موكدا ان برامج هذه الدورة زاخرة بعدد من الأنشطة وان المكتب ينفذ برامجه على هيئة حزم متكاملة حيث عقد على هامش منتدى المعلم الخليجي تكريم المدارس الصديقة ومبادراتها في نسختها الخامسة وبرنامج تدريبي لمدراء المدارس الصديقة للمكتب ، كما تم انعقاد مجلس أمناء المركز التربوي التدريب بحضور مسؤلي التدريب التدريب بالدول الاعضاء، واجتماع واجتماع لمسؤولي معادلات الشهادات دون الجامعيه.

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هذا وقد تخلل المنتدى تقديم محاضرات متنوعة قدمت من قبل خبراء متخصصين في مجال التجديدات التربوية واستراتيجيات التدريس

وكذلك ورش المنظمات والمدارس المتعلمة وتطبيق انموذج المدرسة المتعلمة وعروض الدول المشاركة وهي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين والجمهورية اليمنية ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر وصاحب المنتدى معرض لأحدث إصدارات مكتب التربية العربي لدول الخليج .

هذا وقد عبر المشاركون من دول الاعضاء عن تميز المنتدى بالانشطه التي تهم الجانب التربوي والذي يساعد في الإبداع والتميز في العملية التعليمية