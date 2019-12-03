شكرا لقرائتكم خبر عن "أبشر" تتيح خدماتها لحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

تُمكن منصة أبشر حاملي الاقامة المميزة والمستثمرين من تنفيذ خدماتهم ، حيث تشمل خدمات الإقامة المميزة، تأشيرة الخروج والعودة ، وتحديث معلومات الجواز"قريباً". وبالنسبة للمستثمرين ، تشمل تأشيرة الخروج والعودوة، وتحديث معلومات الجواز وتجديد الإقامة "قريباً"

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