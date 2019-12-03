منتدى الإعلام : على التلفزيونات التقليدية مواكبة التطور التقني

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أوضح عبدالرحمن الهزاع رئيس هئية الاذاعة والتلفزيون السابق، ضرورة أن يتبنى التلفزيونات التقليدية التطبيقات في خطتها لتمكين المشاهد أن يتكيف مع البرامج وفقا للأنظمة الجديدة وان يتواكبوا مع التطورات التقنية الموجودة.
جاء ذلك خلال ثاني أيام منتدى الاعلام السعودي بالرياض، وفي جلسة بعنوان "هل تقصي المشاهدة المدفوعة نظيراتها التقليدية".
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