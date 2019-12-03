فيديو.. أليسون يشيد بمحمد صلاح ويؤكد قدرته على الفوز بالكرة الذهبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد البرازيلي أليسون بيكر حارسن مرمى ليفربول الإنجليزي، بالجناح المصري محمد صلاح زميله في الفريق، مؤكداً قدرة الأخير على الفوز بجائزة الكرة الذهبية في المستقبل.

وحصد أليسون جائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019 بنسختها الأولى، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في الحفل الذي أقيم بالعاصمة باريس.

وقال أليسون في تصريحات للعين الرياضية بعد الفوز بالجائزة: "أحب مصر وأحب مو صلاح، هو شخص رائع وقدم موسما رائعاً كما كان أيضاً في آخر 3 مواسم".

وأضاف: "أعتقد انه كان مرشحاً للفوز بالبالون دور، كل شخص تم ترشيحه كانت لديه القدرة على الفوز، سواء أنا أو فيرجيل أو ساديو ماني أو ميسي أو ليفاندوفيسكي، كل هؤلاء اللاعبين يلعبون في أعلى مستوى".

وكشف أليسون عن السبب في تألقه مع ليفربول على عكس ما كان عليه في فريقه السابق روما، قائلا: "أعتقد أن ما تغير أنني أصبحت ألعب كثيراً".

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وأضاف: "فويتشيك تشيزني كان في روما من قبلي، بدأ في اللعب قبلي بسبب ثقة المدرب به، قام بعمل جيد لذلك ذهب إلى يوفنتوس، هو يقوم بعمل جيد أيضاً الآن".

واختتم الحارس البرازيلي تصريحاته قائلا: "أعتقد أنني بدأت في القيام بعملي لإظهار إمكاناتي للجميع، وأنا سعيد بالطبع للوجود هنا".

يذكر أن صلاح احتل المركز الخامس في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2019، فيما حل أليسون في المركز السابع.



