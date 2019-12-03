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المغامسي يتذكر موقفاً جمعه بالأمير متعب أثناء مرضه

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2019-12-03

المغامسي يتذكر موقفاً جمعه بالأمير متعب أثناء مرضه

قبل عدة سنوات

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، الأمير متعب بن عبدالعزيز، مشيراً إلى موقف جمعه به قبل سنوات.

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وقال المغامسي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “زرتُ الأمير متعب – رحمه الله – في المستشفى قبل سنوات في بداية مرضه، وكان المصحف قريباً منه، فأظهرتُ فرحي بذلك ، فقال لي: (لا خير فينا إنْ لم يكن القرآن قريباً منّا)”، داعياً الله أن يعفو عن الأمير الراحل ويتغمده برحمته.

وأعلن الديوان الملكي أمس الاثنين، وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز، ومن المقرر أداء صلاة الميت عليه بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض عصر اليوم، ثم في المسجد الحرام بمكة المكرمة عقب صلاة العشاء.

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