شكرا لقرائتكم جدول زمني لتطوير الأسواق الشعبية في #عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

أكد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير أن الأسواق الشعبية جزء مهم من هوية أي منطقة ومن تراثها الذي ورثته عن الآباء والأجداد؛ وأن منطقة عسير فيها أكثر من 15 سوقاً شعبياً رئيسياً تحرص على الاهتمام والعناية بها وتطويرها كونها تعكس ثقافة وتاريخ وهوية المنطقة؛ مشيراً سموه إلى أنه سيتم البدء بتحسينها وفق جدول زمني يضمن تطويرها للحفاظ على هويتها الشعبية التي تميزها عن غيرها من الأسواق الأخرى.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بعدد من المواطنات والمواطنين أصحاب المحال في سوق الثلاثاء الشعبي وسط أبها؛ حيث التقي بهم واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حيال تطوير السوق الشعبي.

وأوضح أمير عسير خلال اللقاء أنه تم تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية لبحث حالة السوق وناقش ما توصلت إليه اللجنة من توصيات؛ واستمع لآراء أصحاب المحال ومقترحاتهم وقد وجه سموه في نهاية اللقاء بتشكيل فريق من المستفيدين والمستفيدات داخل السوق الشعبي وضمهم كأعضاء ممثلين لكل أصحاب المحال بسوق الثلاثاء في اللجنة المشكلة لهذا الغرض؛ وبحث الموضوع للخروج بحلول توافقية عاجلة تتناسب مع الوضع الراهن؛ تمهيداً لإيجاد حلول جذرية وفق ما تضمنته استراتيجية تطوير عسير في هذا الشأن.