الجزائر: انفجار في طائرة قادمة من السعودية

أفادت شركة الخطوط الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن محرك طائرة انفجر أثناء رحلة عودتها من المملكة العربية السعودية إلى الجزائر، وكان على متنها حوالي 140 مسافراً.

وأوضحت، أن الطائرة من نوع بوينغ 767-800، تعرضت لحادث خطير بعد نحو ساعة ونصف من التحليق، حيث تم اندلاع النيران في أحد محركاتها ما جعل قائدها يتخذ قرار بالهبوط الاضطراري في مطار القاهرة بمصر.

ولا تزال الطائرة متوقفة في مطار القاهرة الدولي. بينما جرى نقل الركاب إلى طائرة أخرى بعد لحظات الذعر التي عاشوها في السماء، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

وقالت الشركة، بعد ساعات من الحادث "إنه عقب مشكلة فنية على متن الرحلة AH 4411 بين المدينة المنورة وعنابة (الجزائر)، اتخذ الطاقم، بعد ساعة ونصف الساعة من الرحلة، قرارا بالهبوط في مطار القاهرة بمصر، تطبيقا منه لإجراءات السلامة الجوية والتحقق من طبيعة المشكلة".