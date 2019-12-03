خالد الفيصل يكشف عن رأيه في ولي العهد السعودي

كشف الأمير السعودي خالد بن فيصل أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، عن رأيه بولي العهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان بن عبد العزيز، معبراً عن افتخاره بوجوده في هذا الزمن".

وجه سؤال خلال لقاء تلفزيوني الى الأمير خالد بن فيصل، قائلاً "ماذا يقول في الأمير محمد بن سلمان، هذا الرجل الذي غيّر بالنسبة لنا معادلات الزمن، فهو يفعل الكثير في القليل من الوقت؟

كان رد الأمير السعودي خالد الفيصل قائلاً: "أفخر بولي العهد والأمير محمد بن سلمان كواحد من آل سعود، وأفخر به كذلك كسعودي، وأفخر به كعربي، وأفخر به كمسلم".

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يذكر أن الأمير خالد بن فيصل، هو الابن الثالث من أبناء الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الثالث، ويتولى أمير منطقة مكة المكرمة، ومستشار الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

ويعرف الأمير خالد باهتماماته الثقافية وبكونه شاعرا وأديبا وفنانا، تولى العديد من المناصب، أهمها إمارة منطقة عسير لنحو 37 عاما، وأشرف على إنشاء نادي أبها الأدبي الذي نال المركز الأول من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، يملك جريدة الوطن.