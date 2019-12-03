“غوغل” تنقلك مع هاتفك إلى الفضاء

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كشفت شركة “غوغل” الأمريكية تفاصيل تقنيات جديدة تقدمها لمستخدمها تنقل الشخص مع هاتفه إلى الفضاء.

وأشارت مجلة “فوربس” الأمريكية إلى أن غوغل طرحت وضع “التصوير الفضائي” على هواتف “بيكسل 4″، والذي يحول الهاتف إلى ما يشبه “منظار فضائي” يلتقط صور غاية في الوضوح للكواكب والنجوم.

وقدم اثنين من مهندسي برمجيات غوغل، فلوريان كاينز وكيران مورثي، تفاصيل واسعة حول وضع “التصوير الفضائي” الجديد.

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وأشار المهندسين إلى أن الوضع الجديد على هواتف “بيكسل 4” يحول الكاميرا بكل سهولة إلى “تلسكوب” محمول.

ويطور الوضع الجديد من تقنيات “التصوير الليلي” في كاميرا “بيكسل 4” في أقل درجات من الضوء، ويلتقط صور بتقنية كبيرة ومحددة للغاية.

كما يجعل الوضع المستشعرات الخاصة بكاميرا “بيكسل 4” تعمل بكفاءة كبيرة لتصوير الأجرام السماوية، معتمدا على تقنيات “الذكاء الصناعي” الموجودة في “مساعد غوغل الذكي”.

ويفعل الوضع من تقنية “نايت سايت” في هواتف “بيكسل 4″، خاصة إذا ما استخدم الهاتف مثبتا على حامل ثلاثي القوائم أو سطح ثابت.

ولكن يحتاج هذا الوضع لالتقاط صور مناسبة للأجرام السماوية، التقاط مجموعة من الصور الفردية التي يتم تجميعها عبر “مساعد غوغل” وتحتاج الصورة الواحدة نحو 16 ثانية، وتصل مدة التقاط الصور كلها نحو 4 دقائق.

