“فيسبوك” تكافئ عراقياً اكتشف ثغرة أمنية للمرة السادسة

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. كافأت شركة “فيسبوك” شابا عراقيا يُدعى مؤمل أحمد شكير، بعد اكتشافه والإبلاغ عن ثغرة جديدة في موقع فيسبوك، وذلك للمرة السادسة. وتسمح الثغرة التقنية الجديدة للمهاجم الهاكر أو المخترق بالدخول على حساب المستخدم “الضحية”، وتخطي اختبار الأمان دون الإدلاء بالمعلومات المطلوبة. وقد سبق للشاب العراقي “مؤمل” أن تلقى عدة مكافآت من قبل الشركة نتيجة كشفه لخمس ثغرات سابقة تتعلق بموقعي فيسبوك وإنستغرام التابع للشركة أيضا.





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