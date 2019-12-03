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أعلن كل من سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو، نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام الخمسة عشر الأولى.
وبلغت طلبات المشاركة من المؤسسات في اكتتاب أرامكو 144.16 مليار ريال، بإجمالي 4.55 مليار سهم.
يذكر أن فترة عملية بناء سجل الأوامر تستمر حتى بعد غدٍ (الأربعاء) 4 ديسمبر 2019م عند الساعة 17:00 بتوقيت المملكة.
وكانت الشركات الثلاث أعلنت بعد انتهاء اكتتاب الأفراد الخميس الماضي 28 نوفمبر 2019، أن اكتتابات المؤسسات بلغت أكثر من 118,86 مليار ريال، وأن القيمة الإجمالية لاكتتابات الأفراد بلغت أكثر من 47.4 مليار ريال..، لـ4.9 مليون مكتتب، بإجمالي عدد أسهم بلغ 1.48 مليار سهم.
كانت هذه تفاصيل خبر اكتتاب المؤسسات في “أرامكو” يجمع أكثر من 144 مليار ريال خلال 15 يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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