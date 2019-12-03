بدء تطبيق قرار “العمل” بإيقاف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة بالتقييم الذاتي

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تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس (الإثنين)، تطبيق قرار إيقاف الخدمات الإلكترونية عن المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة غير المتلزمة بالتقييم الذاتي.

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يأتي ذلك بعد انتهاء المهلة التي أعطتها الوزارة لتلك المنشآت لاستكمال التقييم، والتي كانت مقدرة بثلاثة أشهر، وانتهت أمس.

وكان وزير العمل المهندس أحمد الراجحي أصدر في يونيو الماضي قراراً باعتماد برنامج “التقييم الذاتي” للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، وتضمن القرار تعليق الخدمات الإلكترونية لدى الوزارة للمنشآت التي لا تلتزم بأداء التقييم في الفترة الزمنية المحددة.

ويأتي البرنامج ضمن خطط الوزارة لرفع مستوى الشفافية مع المنشآت الخاضعة لنظام العمل وتشريعات سوق العمل، وتحسين بيئة العمل فيها.

