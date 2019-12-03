سوق الأسهم يتراجع في نهاية التعاملات

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس منخفضاً 68.55 نقطة ليقفل عند مستوى 7833.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 80 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 95 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 شركة على تراجع.

وكانت أسهم الإنماء طوكيو م، وتبوك الزراعية، وأنعام القابضة، سوليدرتي تكافل، واكسا التعاونية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات هرفي للأغذية، والبحري، والسعودي الفرنسي، وينساب، والواحة، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 2.78%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وتبوك الزراعية، وأنعام القابضة، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، وسابك، والإنماء، والاتصالات، والكثيري هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 598.16 نقطة ليقفل عند مستوى 6840.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 600 ألف سهم تقاسمتها 2363 صفقة.

