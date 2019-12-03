طريقة تحضير البرغر في المنزل بطريقة صحية

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البرغر وجبة يفضلها الكثيرون وتعتبر من أكثر الوجبات السريعة المشهورة في كل مكان ويقبل عليها الأطفال الصغار.

وغالباً ما نذهب إلى المطاعم لتناولها، لكن يمكننا تحضيرها في المنزل بطريقة صحية.

وإليكم المقادير وطريقة التحضير:

المقادير:

– 1 كيلو لحمة ناعمة

– 1 أوقية دهنة

– ¼ كوب زيت نباتي

– 1 بيضة

– 1 بصلة صغيرة الحجم

– 5 فصوص ثوم

– 3 ملاعق بقسماط

– 1 ملعقة صغيرة ملح

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– ½ ملعقة صغيرة فليفلة حمراء

– 1 ملعقة صغيرة فلفل اسود

– 1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

طريقة التحضير:

1- في وعاء عميق نضع اللحمة الناعمة والدهنة ونخلطهم .

2- نضيف الفلفل الأسود والفليفلة الحمراء والبهارات المشكلة والملح والبقسماط والبيضة إلى اللحمة ونخلطهم جيداً.

3- بعد ذلك، نضع البصل والثوم في الخلاط ونخلطهم جيداً إلى أن يتحول المزيج إلى صوص متماسك نضيفه إلى اللحمة ونخلط المكونات جيداً.

4-نضيف الزيت النباتي ونخلطهم إلى أن تتشكل عجينة متماسكة

5- نقسم العجينة إلى كرات متساوية

6- نشكل أقراص البرغر بشكل دائري باستخدام راحة اليد.

7 – نضع أقراص البرغر في كيس محكم الإغلاق ونضعه في الفريزر.

8- في مقلاة على النار، تسخن ملعقة كبيرة من الزيت النباتي، ويوضع قرص للبرغر ويقلى جيداً لمدة دقيقتين تقريباً ثم يقلب على الجهة الثانية حتى ينضج من الجهتين.

9- توضع أقراص البرغر في طبق وتقدم ساخنة مع البطاطا المقلية والكاتشاب.

