بلدية جازان تكف يد 3 موظفين لرشوة 500 ريال

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قضى ثلاثة موظفين ببلدية جازان فترة عقوبتهم على خلفية اتهامهم بالرشوة، لتكف الجهات المعنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، يدهم عن العمل.
ووجهت تهمة الرشوة بمبلغ 500 ريال إلى اثنين من الموظفين، وتم سجنهما لمدة تقرب من 6 أشهر وأُطلق سراحهما، بينما يُنتظر صدور الحكم النهائي بحقيهما من محكمة الاستئناف.
وتم إيقاف المتهم الثالث قبل عدة أشهر على خلفية اتهامه بالرشوة أيضًا، وجميعهم من بلدية واحدة في إحدى محافظات وسط منطقة جازان.
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