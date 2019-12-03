«صحافة الموبايل» تفرض نفسها على «منتدى الإعلام السعودي»

حظيت ورشة »تطبيقات الإنتاج الاحترافي في صحافة الموبايل» باهتمام بالغ من ضيوف منتدى الإعلام السعودي الذي انطلق، اليوم الاثنين، في الرياض، وأدار الورشة الباحث في صحافة الموبايل مبارك الدجين، الذي تحدث عن مهارات بناء قوالب صحافة الموبايل، وتعزيز المحتوى الإعلامي الذي يراد نشره وفق تطبيقات ومهارات صحافة الموبايل.

وأوضح الدجين أن مصطلح »صحافة الجوال« يشير إلى توصيل الأخبار وإنتاجها باستخدام الأجهزة المحمولة؛ حيث يمكن توصيل الأخبار باستخدام تلك الأجهزة عبر خدمة الرسائل القصيرة أو التطبيقات المخصصة، وقال: »الطلب على توصيل الأخبار باستخدام الأجهزة المحمولة في تزايد سريع مع نمو نسب الوصول اليومي للصحافة عبر الهاتف المتنقل».

وأشار إلى أن صحافة الجوال تمتلك إمكانية وضع تقديم التقارير الإخبارية في أيدي المجتمعات الصغيرة؛ حيث تقوم بتسهيل عملية تبادل المعلومات بين المستخدمين، نتيجة سهولة استخدام الهواتف مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية مثل الراديو والتلفاز والصحف.

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وتطرق الدجين إلى التجارب الأوروبية والأمريكية والعربية في صحافة الموبايل، وقدّم العديد من النصائح والتوصيات في التصوير والمونتاج، مشددًا على أهمية الانتقال من المؤسسات الإعلامية التقليدية إلى إعلام التقنيات، مستعرضًا التطبيقات الهاتفية التي تساعد في ذلك.

ومنحت الورشة المشاركين فيها فضاء رَحْبًا للإبداع في صياغة أفكار المواد الإعلامية وإنتاجها وفق تطبيقات ومهارات صحافة الموبايل عبر تجارب عملية.

يذكر أن مبارك الدجين الحاصل على درجة الماجستير في الصحافة الإلكترونية من جامعة الملك سعود ودبلوم لغة إنجليزية يمتلك خبرة عالية في الكتابة الصحفية بمختلف فنونها، وكتابة سيناريو الأفلام الوثائقية والتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني والمونتاج.