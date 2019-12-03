وزير الإعلام الكويتي: الصورة النمطية لدول الخليج في العالم تحتاج إلى تغيير

شدد وزير الإعلام الكويتي الدكتور سعد بن طفلة العجمي على أهمية تغيير الصورة النمطية عن منطقة الخليج في العالم، والتي تدور حول ثلاثة أمور هي المرأة والإرهاب والنفط، وترتبط بالجمل والخيمة وبئر النفط.

جاء ذلك خلال جلسة «القوة الناعمة.. قراءة في المشهد الاتصالي العربي» التي نظمها المنتدى الإعلامي السعودي الذي انطلق اليوم (الاثنين) في الرياض.

وناقشت الجلسة دور الإعلام العربي المؤثر في حمل الصور الإيجابية والتعريف بالمكتسبات والدفاع عن الحقوق، وبناء علاقة إيجابية مع الآخر، وتحديات بناء السمعة للدول والمجتمعات، وآليات خلق نموذج قوة إعلامية ناعمة.

وقال ابن طفلة: «لا نستطيع اليوم إعطاء العالم صورة مغايرة عن الواقع، ومن استراتيجيات الرد الناعم أن نهيئ الذهنية؛ لنقل صورة إيجابية وقلب الصورة النمطية عنا وعن منطقتنا«.

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وأشار إلى أن استراتيجيات الرد الناعم هي عدم الدفاع ولا يمكن الاستفادة منها في عالم اليوم، ويجب أن نعترف بأن لدينا جوانب إيجابية أهملت في ظل ملاحقة الدفاع عن الجوانب السلبية«.

وأشاد بالتغيرات التي شهدتها المملكة العربية السعودية، وقال: «من زار السعودية قبل عامين وعاد الآن لمشاهدتها يشاهد التغيير الواضح فيها، في ظل تمكين المرأة والانفتاح والتطور الواضح«.

كما نوّه وزير الإعلام الكويتي السابق بمنتدى الإعلام السعودي وحجم المشاركة الكبيرة فيه، وقال: «القوة الناعمة تركز على إيجابيات معينة بهدف استراتيجي، وليس الرد على الصورة النمطية التي أُخِذَتْ عن الخليجي، ولابد من التركيز على جوانب إيجابية لأنسنة هذه المنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يزيل تلك الصورة النمطية بشكل تلقائي لتتلاشى تدريجيًّا«.

وطالب ابن طفلة بالعمل بجدية على توسعة هامش الحرية؛ لأن الإعلام الحر هو الصادق وهو المؤثر.