شركة وطنية تفوز بعقد تصميم مشروع منفذ البطحاء الجديد للشحن

وقّعت الجمارك السعودية عقد ترسية تصميم مشروع منفذ البطحاء الجديد للشحن، مع إحدى الشركات الوطنية، والمقرَّر إنشاؤه خلال المرحلة المقبلة .

وأوضحت الجمارك السعودية أنَّ المشروع سيقع على مساحة إجمالية تقارب 600 ألف متر مربع، وسيأتي التصميم الذي سيكون عليه منفذ البطحاء الجديد الخاص بالشحن، مواكبًا للزيادة المتواصلة لحركة العابرين عبر المنفذ من دولة الإمارات إلى المملكة، كما أنَّه سيُمثل داعمًا مهمًا لتعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين عبر توفير جميع السُّبل لتحقيق انسيابية حركة الشاحنات.

وأشارت الجمارك إلى أنَّ منفذ الشحن الجديد سيُحقق أهداف إحدى أهم مبادرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي المتمثل ذلك في مبادرة تسهيل انسيابية الحركة في المنافذ.

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وقالت الجمارك السعودية: إنَّ تصميم منفذ الشحن ستتوافر فيه جميع متطلبات التصميم النموذجي للمنافذ البرية الذي أقرته الجمارك وفقًا لأفضل وأحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، بعد إجراء العديد من الدراسات المستفيضة للوضع القائم في المنافذ البرية، وتقييم الإجراءات التشغيلية ومعرفة متطلبات وملاحظات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل الجمركي، بما يُحقق تطبيق مفهوم المنفذ النموذجي على جميع المنافذ البرية، الأمر الذي سيُحقق أيضًا ما تسعى إليه الجمارك السعودية نحو إيجاد منافذ جمركية تليق بسمعة ومكانة المملكة وتُعزز من اقتصادها، وتدعم رؤيتها في تحويل المملكة لتُصبح منصةً لوجستية عالمية.

وأفادت الجمارك أنَّ المرحلة القادمة ستشهد عملًا متواصلًا منها لتحقيق أحدى أهم مبادرات استراتيجيتها المتمثلة في تحسين البنية التحتية بالمنافذ الجمركية من خلال إنشاء وتطوير المنافذ البرية.

تجدر الإشارة إلى أنَّ توقيع الجمارك السعودية عقد ترسية تصميم مشروع منفذ البطحاء الجديد للشحن، يأتي بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة تعبيرًا عن المشاركة في الاحتفال بهذا اليوم وتجسيدًا لأواصر العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين .