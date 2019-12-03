إنقاذ شاب حاول الانتحار من فوق أحد جسور جدة

نجح رجال الدفاع المدني بمحافظة جدة في إفشال محاولة انتحار شاب ثلاثيني، هدّد بإلقاء نفسه من أعلى جسر عند تقاطع شارع عبدالله السليمان مع طريق الأمير ماجد.
وتمكّن رجال الدفاع المدني من إنزال الشاب من أعلى الجسر، وقاموا بتسليمه إلى الدوريات الأمنية.
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