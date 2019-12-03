السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تعلن عن بدء التسجيل في عدد من الدورات التدريبية بطريف



طريف 06 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الحدود الشمالية فرع محافظة طريف، عن بدء التسجيل في عدد من الدورات التدريبية للرجال والنساء في الفترة المسائية.

وتشمل الدورات التي تستمر مدة يومين، دورة "استخدام برنامج الوورد في الأعمال المكتبية"، ودورة "استخدام برنامج الإكسل في الأعمال المكتبية"، ودورة "الجرائم الإلكترونية"، ودورة "استخدام برنامج البوربوينت في الأعمال المكتبية"، مشيرة إلى أهمية دفع رسوم الدورة البالغ قيمتها 100 ريال قبل يوم الخميس المقبل.

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10:41ت م

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