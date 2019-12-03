السعودية اليوم/ محافظ الجبيل يلتقي رئيس إدارة هيئة المهندسين واللجنة التنسيقية بالمحافظة



الجبيل 6 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 3 ديسمبر 2019 م واس

التقى محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر بمكتبه في مقر المحافظة أمس رئيس اللجنة التنسيقية لهيئة المهندسين السعوديين بالجبيل المهندس نايف السهلي، وأعضاء اللجنة، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة

واطلع المحافظ خلال اللقاء على الخِدْمات التي تقدمها لجنة الجبيل، والتعرف على البرامج والأنشطة التي تقيمها، والشراكات التي عقدتها مع مختلف القطاعات بالمحافظة لتقديم الخدمات الهندسية، إضافة إلى التعرف على مهام اللجنة ومسؤولياتها والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية.

ونوه المحافظ أثناء اللقاء بمساهمات الهيئة السعودية للمهندسين، وما تقوم به من جهود للارتقاء بدور أبناء الوطن بمختلف تخصصاتهم في النهوض بمهنة الهندسة، وتطوير مستواها، وإسهامهم في مسيرة التنمية والازدهار، وخلق بيئة تلائم تطلعات القيادة الرشيدة، في نهضة هذا الوطن الغالي في شتى المجالات، مشيدًا بإنجازات الهيئة، وآلية التعاون مع هيئة المهندسين ممثلة باللجنة التنسيقية بالجبيل، داعيًا اللجنة التنسيقية إلى تكثيف زياراتها للقطاعات الحكومية، للتعريف بدورها، والمساهمة في تعزيز تعاونها مع مختلف القطاعات.

واستعرض المهندس الشهراني، أهم الإنجازات التي حققتها هيئة المهندسين مؤخرا، منها نظام مزاولة المهنة والتحكيم الهندسي، مشيرًا إلى احتضان الجبيل أكبر كثافة للمهندسين في المملكة.

فيما أشار المهندس السهلي إلى أهداف اللجنة، ومدى تعاون الجهات الحكومية والخاصة لتكامل الجهود المبذولة، مشيرًا إلى اهتمام اللجنة بالتطوع الهندسي لتحقيق أحد أهداف هيئة المهندسين المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

// انتهى//

10:29ت م

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الجبيل 6 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 3 ديسمبر 2019 م واسالتقى محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر بمكتبه في مقر المحافظة أمس رئيس اللجنة التنسيقية لهيئة المهندسين السعوديين بالجبيل المهندس نايف السهلي، وأعضاء اللجنة، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد الشهراني.واطلع المحافظ خلال اللقاء على الخِدْمات التي تقدمها لجنة الجبيل، والتعرف على البرامج والأنشطة التي تقيمها، والشراكات التي عقدتها مع مختلف القطاعات بالمحافظة لتقديم الخدمات الهندسية، إضافة إلى التعرف على مهام اللجنة ومسؤولياتها والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية.ونوه المحافظ أثناء اللقاء بمساهمات الهيئة السعودية للمهندسين، وما تقوم به من جهود للارتقاء بدور أبناء الوطن بمختلف تخصصاتهم في النهوض بمهنة الهندسة، وتطوير مستواها، وإسهامهم في مسيرة التنمية والازدهار، وخلق بيئة تلائم تطلعات القيادة الرشيدة، في نهضة هذا الوطن الغالي في شتى المجالات، مشيدًا بإنجازات الهيئة، وآلية التعاون مع هيئة المهندسين ممثلة باللجنة التنسيقية بالجبيل، داعيًا اللجنة التنسيقية إلى تكثيف زياراتها للقطاعات الحكومية، للتعريف بدورها، والمساهمة في تعزيز تعاونها مع مختلف القطاعات.واستعرض المهندس الشهراني، أهم الإنجازات التي حققتها هيئة المهندسين مؤخرا، منها نظام مزاولة المهنة والتحكيم الهندسي، مشيرًا إلى احتضان الجبيل أكبر كثافة للمهندسين في المملكة.فيما أشار المهندس السهلي إلى أهداف اللجنة، ومدى تعاون الجهات الحكومية والخاصة لتكامل الجهود المبذولة، مشيرًا إلى اهتمام اللجنة بالتطوع الهندسي لتحقيق أحد أهداف هيئة المهندسين المنبثقة من رؤية المملكة 2030.// انتهى//10:29ت م0028

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